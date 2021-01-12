Суд в Петербурге сегодня рассмотрит иск историка Олега Соколова к структурам Газпрома и бывшей возлюбленной

Петроградский районный суд Петербурга сегодня рассмотрит иск историка Олега Соколова к структурам Газпрома и бывшей возлюбленной. От них он требует компенсацию в несколько тысяч рублей и опровергнуть слова девушки.

Рассмотрение дела назначено на 11:30. В нём два ответчика — бывшая студентка Соколова Екатерина Пржигодзкая и компания ГПМ «Развлекательное телевидение». Именно на её платформе PREMIER ещё осенью вышел фильм под названием «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона». В картине рассказывалось об отношениях историка с убитой им Анастасией Ещенко, а также про то, как он обращался со своими бывшими девушками. Пржигодзкая рассказала о конфликте, который был между ней и Соколовым ещё в 2008-м году. По её словам, он избил её, привязал к стулу и пытался задушить. Однако сторона защиты историка настаивает, что в том конфликте не было ничего кроме словесной перепалки и пары оплеух. Тем более адвокаты отмечают, что девушка после продолжила свои отношения с преподавателем и даже жила с ним. В соответствии с иском, Соколов хочет чтобы его бывшая возлюбленная записала видеообращение, а платформа подконтрольная Газпром-медиа удалила фильм. Также с каждого из ответчиков защита историка хочет получить по тысяче рублей.

Напомним, Олега Соколова осудили на двенадцать с половиной лет колонии строго режима за убийство и незаконное хранение оружия. Его адвокаты отметили, что решение об обжаловании приговора они примут только после получения всех документов от суда.