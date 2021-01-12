В США Палата представителей рассмотрит резолюцию об отстранении Дональда Трампа от власти

Документ призывает вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции — в ней говорится о замещении должности президента в случае недееспособности главы Белого дома. Резолюцию начали обсуждать еще вчера, но из-за возражений представителей Республиканской партии законодатели ушли на перерыв.

Завтра в Палате представителей пройдет голосование по импичменту Трампу – об этом сообщает телеканал CNN.

Спикер нижней палаты парламента Нэнси Пелоси, считает, что это необходимо сделать для обеспечения дальнейшей безопасности страны: «Трамп может помиловать себя за преступления федерального уровня, но не за нарушения законов штата. А он находится под следствием именно в штате Нью-Йорк. Но есть риск, что он избежит наказания и тогда снова сможет баллотироваться на пост президента. И это одна из причин, по которой люди выступают за импичмент. Многие в Конгрессе поддерживают эту инициативу. Этот президент виновен в подстрекательстве к мятежу. Он должен заплатить за это определенную цену».

По мнению Пелоси, Трамп представляет непосредственную угрозу для конституции США и американской демократии.

Представители Республиканской партии США хотят внести в Палату представителей резолюцию с порицанием Дональда Трампа. Соответствующая инициатива связан с прошедшим на прошлой неделе штурмом здания Конгресса сторонниками действующего главы Белого дома. Об этом написал в газете New York Times конгрессмен Том Рид.

Агентство РИА Новости отмечает, что порицание не имеет практических последствий, однако может крайне негативно сказаться на исторической репутации американского лидера. Официальное порицание Конгресс выносил президенту дважды в истории США – оба раза еще в XIX веке.