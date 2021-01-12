Зоопарк в американском городе Сан-Диего сообщил о первом в мире заражении коронавирусом среди горилл

На прошлой неделе у двух особей начался кашель после чего смотрители решили сделать им тесты. На сайте зоопарка говорится, что животные чувствуют себя хорошо, за ними наблюдают специалисты. Предположительно, гориллы могли заразиться от сотрудника, который оказался бессимптомным носителем инфекции.