Власти Словакии планируют тестировать население страны на коронавирус еженедельно

В частности, первое глобальное тестирование охватит страну на ближайших выходных. Оно будет бесплатным. Об этом сообщает Словацкое радио со ссылкой на главу правительства.

Оппозиция уже обвиняла власти в растрате денег налогоплательщиков после того, как прошлой осенью в стране трижды проводилось тестирование антигенными экспресс-тестами. Ряд медицинских экспертов считает их неэффективными, так как точность результата составляет всего 50%.

В республике с начала месяца действует режим чрезвычайной ситуации.