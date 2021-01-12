Золото впервые обошло доллар в составе международных резервов России

Об этом со ссылкой на обновленную статистику Центробанка пишет газета РБК. Впрочем, разница между активами составила меньше одного процента – по состоянию на середину прошлого года в драгоценном металле было размещено почти 23% активов ЦБ, тогда как в американской валюте чуть больше 22%.

До марта 2018 года Банк России держал в долларах почти половину активов, однако на фоне ужесточения санкций США в отношении российских лиц нарастил вложения в евро и юани.