Госдеп США проводит внутреннее расследование после правки сроков президентства Дональда Трампа на своем сайте

По сведениям интернет-издания «БаззФид», некий недовольный сотрудник ведомства поставил 11 января днем окончания полномочий действующего президента, тогда как инаугурация его преемника запланирована на 20 января. На пять минут раньше, согласно информации на сайте, должен был сложить обязанности вице-президент Майк Пенс. В итоге обе страницы были удалены, а затем восстановлены с верными сроками.

Представители Демократической партии США в Конгрессе пытаются отправить Трампа в отставку раньше срока после того, как его сторонники на прошлой неделе ворвались в здание Конгресса и устроили беспорядки.