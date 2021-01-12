Пожар в жилом доме в Екатеринбурге, где погибли 8 человек, потушен

Представитель экстренных служб региона рассказал агентству РИА Новости, что среди жертв один ребенок и семь взрослых. Огонь охватил одну из квартир на втором этаже, но за ее пределы не распространился.

На месте ЧП развернут оперативный штаб. Из дома эвакуированы 90 человек. На базе гимназии для них организован пункт временного размещения. Что стало причиной пожара пока выясняется.