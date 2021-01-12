В Санкт-Петербурге умер лидер рок-группы «Выход» Сергей Селюнин

Ему было 62 года, пишет интернет-издание «Фонтанка». Арт-директор клуба «Археология» Николай Ноздрин написал на своей странице во «ВКонтакте», что причиной стал не коронавирус. Впрочем, других подробностей он не привел.

Группа «Выход» выступала на ленинградской сцене с начала 1980-х, выйдя на нее одновременно с такими коллективами, как «Кино» и «Странные игры». Всего в дискографии коллектива около двух десятков альбомов.