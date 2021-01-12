Мальта назвала имена новых получателей «золотых паспортов»

В списке оказался миллиардер из списка Forbes Сергей Колесников – основатель производителя кровельных материалов «Технониколь» сам подтвердил факт получения гражданства в разговоре с газетой РБК. Кроме того, в перечне оказались полные тезки ряда российских бизнесменов в том числе основателей сети магазинов товаров для ремонта «Петрович» и девелопера ЛСР.

Мальта одобрила программу выдачи паспортов в обмен на инвестиции в 2013 году. В последние годы она вызывает критику европейских властей, которые указывают на риск с точки зрения отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов. В ответ Мальта ужесточила условия программы.