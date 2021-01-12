Япония предупредила Всемирную организацию здравоохранения о новом штамме коронавируса

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что пока мутация не сделала вирус более агрессивным. При этом он заметил, что в ходе пандемии шансы на появление все новых вариантов инфекции будут только увеличиваться. Гебрейсус в очередной раз напомнил о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

По последним данным, число зараженных коронавирусом на планете превысило 90 миллионов человек. Умерли почти 2 миллиона.