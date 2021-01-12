Дональд Трамп ввел в Вашингтоне режим ЧС перед инаугурацией Джо Байдена

Ранее на аналогичный шаг пошли местные власти, однако распоряжение действующего президента позволит направить на обеспечение безопасности федеральную помощь. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Ранее стало известно, что Министерство внутренней безопасности США начнет готовиться к инаугурации на неделю раньше, а Национальная гвардия может задействовать до 15 тысяч военнослужащих.

Торжественная церемония вступления в должность Байдена назначена на 20 января.