В Екатеринбурге, по данным местной прессы, при пожаре в многоэтажке погибли 8 человек, включая ребенка

Огонь охватил квартиру на втором этаже, пишет сайт «Екатеринбург онлайн», что стало причиной ЧП пока неясно. Жертвой пожара стал житель самой квартиры, кроме того двое погибли на лестничной клетке. Остальные умершие – жильцы верхних этажей, отравившиеся угарным газом. На сайте регионального МЧС информации о погибших пока нет.

В местной гимназии оборудован пункт обогрева для эвакуированных.