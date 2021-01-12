Проезд по четвертому участку Центральной кольцевой автодороги стал платным

В среднем за километр пути водителю придется заплатить 5 рублей, с транспонедром от 2,5 до 4 – в зависимости от протяженности поездки, сообщается на сайте «Автодора».

ЦКАД-4 проходит по юго-востоку Московской области от пересечения с трассой М-7 «Волга» до М-4 «Дон». Ранее платный проезд также ввели на двух других участках трассы. В правительстве говорили, что уже в этом году планируют полностью сдать в эксплуатацию новое кольцо вокруг столицы протяженностью почти 350 километров.