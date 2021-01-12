Агентство «Интерфакс» со ссылкой на ведомство сообщает, что пока жалоб от автовладельцев на этот счет не поступало.
Ранее газета «Коммерсант» писала, что на теневых интернет-форумах на продажу выставлена база данных, которая содержит адреса клиентов, информацию об автомобилях и заказе запчастей. Эксперты по кибербезопасности предупреждали, что злоумышленники могут воспользоваться этими сведениями для угона машин.
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных почти полутора миллионов владельцев Hyundai
Агентство «Интерфакс» со ссылкой на ведомство сообщает, что пока жалоб от автовладельцев на этот счет не поступало.