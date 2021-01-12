США вернули Кубу в список стран – спонсоров терроризма

Госсекретарь Майк Помпео сказал, что это произошло из-за того, что Гавана неоднократно предоставляла террористам убежище. В частности, претензии Вашингтона связаны с тем, что кубинские власти отказываются выдать лидеров колумбийских повстанцев и несколько человек, которых в США разыскивают по обвинениям в политически мотивированном насилии.

Администрация Дональда Трампа свернула курс на налаживание отношений с Гаваной, начатый при Бараке Обаме.