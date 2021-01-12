Двух сотрудников полиции Капитолия заподозрили в причастности к прошедшим беспорядкам

Телеканал CNN сообщает, что их отстранили от работы. Один из офицеров сделал селфи с протестующим, а другой позволил участникам беспорядков пройти через здание и надел кепку с лозунгом «Сделаем Америку снова великой», который использовал в своей кампании Дональд Трамп. Всего под следствием находятся порядка 10-15 полицейских Капитолия.

Здание Конгресса США на прошлой неделе штурмовали сторонники действующего президента. Они на время прервали заседание, в ходе которого должны были быть утверждены итоги голосования на выборах. В результате беспорядков пять человек погибли.