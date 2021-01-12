Евросоюз призвал Тегеран отказаться от обогащения урана до 20%

В своем заявлении верховный представитель ЕС по иностранным делам также пообещал помочь вернуть в сделку по иранскому атому Соединенные Штаты. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Власти Исламской республики решили обогащать уран до 20% и выше после убийства физика-ядерщика Мосхена Фахризаде. В Тегеране отмечают, что 20-процентный уран применяется для производства радиоактивных препаратов и в качестве топлива для исследовательского реактора.

В Вашингтоне назвали действия Ирана ядерным шантажом.