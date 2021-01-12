Президент Португалии заразился коронавирусом

На сайте главы государства сообщается, что у 72-летнего Марселу Ребелу ди Соуза нет никаких симптомов.

Ранее власти республики анонсировали возвращение к режиму изоляции из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Государство столкнулось с третьей волной эпидемии, заявил премьер-министр Антониу Кошта. По его словам, уже в среду на заседании кабинета министров будут приняты ограничительные меры, аналогичные тем, что действовали в Португалии прошлой весной.