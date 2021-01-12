В Краснодарском крае завели дело о похищении администратора чеченского телеграм-канала

По данным правозащитников, на которых ссылается телеканал «Дождь», в начале сентября жителя Геленджика Салмана Тепсуркаева вывезли в Чечню сотрудники силовых структур. На следующий день в социальных сетях появилось видео, где он истязает себя и говорит, что вел «грязный» канал.

Телеграм-канал 1ADAT публикует новости о жизни в Чечне. В нем нередко критикуют главу региона Рамзана Кадырова и его окружение.