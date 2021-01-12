На росийско-монгольской границе произошло землетрясение магнитудой 6,5

По предварительным оценкам сейсмологов, эпицентр располагался в акватории озера Хубсугул, которое называют «младшим братом» Байкала – оно находится почти в 230 километрах юго-восточнее города Ангарск. Агентство «Интерфакс» сообщает, что подземные точки ощущались и в Иркутске. В домах у местных жителей качались люстры и звенела посуда. Информации о разрушениях и пострадавших нет.
2021-01-12T02:05:54+03:00
2021-01-12T02:05:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 12 января 2021
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