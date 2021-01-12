Министерство внутренней безопасности США начнет готовиться к инаугурации Джо Байдена на неделю раньше

В ведомстве пошли на этот шаг в свете беспорядков в здании Капитолия, произошедших 6 января. При этом, как сообщают американские телеканалы, глава МВБ уходит в отставку.

На торжественной церемонии вступления Байдена в должность Национальная гвардия может задействовать до 15 тысяч военнослужащих. По данным местных журналистов, ФБР готовится к вооруженным акциям протеста во всех штатах.

Сторонники Трампа ранее попытались помешать Конгрессу утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. В ходе беспорядков пять человек погибли.