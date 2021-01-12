Президент Молдавии из-за проблем с авиасообщением отправилась на Украину на автомобиле

Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Майи Санду сообщает, что кортеж выдвинулся в путь заранее, чтобы успеть из Кишинева в Киев к сегодняшнему утру. Расстояние между двумя столицами — почти полтысячи километров.

Глава Молдавии впервые с 2016 года посетит Украину. Приглашение Санду отправил Владимир Зеленский, одним из первых поздравивший ее с победой на выборах.