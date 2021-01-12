ВОЗ усомнилась в приобретении человечеством коллективного иммунитета от коронавируса в этом году

Даже теперь, когда вакцины начали защищать наиболее уязвимые группы населения, планета не успеет достичь какого-либо уровня популяционного иммунитета – сказала на брифинге главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения. В связи с этим по-прежнему остаются актуальными антикоронавирусные меры, которые должны соблюдать люди.

По последним данным, число зараженных коронавирусом на планете превысило 90 миллионов человек. Умерли почти 2 миллиона.