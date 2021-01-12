ФСБ отчиталась об обнаружении крупного схрона оружия в подвале многоквартирного дома в Ростове-на-Дону

Один из его жителей задержан по подозрению в приобретении и хранении пистолетов, автоматов, винтовок и патронов, а также гранат. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ, сейчас фигурант дела задержан. О том, что подозреваемый планировал делать с оружием, ничего не говорится.
2021-01-12T01:07:06+03:00
2021-01-12T01:07:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 12 января 2021
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