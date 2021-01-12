Дело о крупной аварии в Подмосковье будет расследоваться по признакам преступления против военной службы

Ранее водитель грузовика, врезавшегося в автобусную колонну стал подозреваемым по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек. Об этом сообщает пресс-служба СК. Водитель был трезв. Сейчас он задержан.

Самосвал врезался в колонну 147-й автобазы генерального штаба на Новорижском шоссе. 4 человека погибли и более 40 пострадали. ПО предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением.