Резолюцию об импичменте Дональда Трампа поддержали 218 американских конгрессменов

Этого числа достаточно, чтобы утвердить документ при голосовании в Палате представителей, пишет газета «Политико». Статья обвинения в резолюции одна – подстрекательство к мятежу. Издание отмечает, что в любом случае Сенат не успеет рассмотреть инициативу до того, как полномочия Трампа истекут, однако многие представители Демократической партии США поддерживают импичмент, так как он не позволит нынешнему главе Белого дома вновь баллотироваться на этот пост.