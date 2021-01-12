Мосгорсуд сегодня вернётся к рассмотрению жалобы на приговор фигурантам уголовного дела движения «Новое величие»

В суде продолжатся прения. Доводы по апелляции изложит адвокат Анны Павликовой — одной из осужденных по делу Нового величия. Её наказали условно в отличие от нескольких фигурантов. От шести до семи лет колонии получили Руслан Костыленков, Пётр Карамзин и Вячеслав Крюков. Приговор вынес в августе прошлого года судья Люблинского суда Александр Маслов. Решение адвокаты пытаются обжаловать в Мосгорсуде. Ранее адвокат Павликовой не смог выступить в суде из-за болезни. По информации газеты Коммерсант суд также решил рассмотреть экспертное заключение, согласно которому движение «Новое величие» не было экстремистским и не представляло реальной опасности для государства. В телеграм-канале движения не исключается, что возможно уже сегодня коллегия судей Мосгорсуда под председательством Юлии Комлевой вынесет решение по жалобам. Вину никто из фигурантов не признал. Осуждённые не раз говорили, что идея создать движение принадлежала внедрённому сотруднику ФСБ.

Владимир Путин месяц назад на заседании Совета по правам человека объявил, что посмотрит дело «Нового величия» еще раз.