В Палате представителей Конгресса США, как ожидается, рассмотрят резолюцию об импичменте Дональда Трампа

Представители Демократической партии намереваются запустить процесс отстранения пока еще действующего президента от власти по статье о подстрекательстве к мятежу.

Процедуру импичмента Трампа демократы намеревались начать еще накануне, хотя и по другим основаниям. Они предлагали рассмотреть резолюцию об отрешении президента США от должности на основании 25-й поправки к Конституции. Она позволяет вице-президенту Майку Пенсу созвать кабинет министров и прекратить полномочия Трампа как американского лидера в связи с недееспособностью. Однако один из членов Республиканской партии возразил против немедленного рассмотрения вопроса.

В тексте другой резолюции, обсуждение которой в Палате представителей планируется сегодня, ее авторы обвиняют Трампа в нежелании мирно передавать власть. Его заявления о массовых нарушениях на выборах демократы называют «неверными», а также спровоцировавшими столкновения на Капитолийском холме у здания Конгресса. При этом принятие резолюции о запуске процесса импичмента – только первый шаг по отстранению президента США от власти. Самому Трампу осталось находиться на этой должности лишь немногим более недели – инаугурация избранного президента США Джо Байдена намечена на 20 января.

Вопрос об импичменте Трампа демократы подняли после того, как его сторонники ворвались в здание Капитолия в Вашингтона и сорвали процесс утверждения итогов президентских выборов. На этом фоне многие соцсети ограничили Трампу доступ к его страницам, а Твиттер и вовсе заблокировал его аккаунт. Правда, акции компании после этого упали более чем на 10%.