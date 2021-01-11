В среднем россияне хотели бы получать 158 тыс. рублей в месяц

Об этом сообщает сервис Работа.ру по результатам опроса 3 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов России. Больше всех хотят получать москвичи — 175 тыс. рублей. Запросы жителей Петербурга скромнее — 164 тыс. 7% опрошенных удовлетворились бы 29-ю тыс. рублей. 18% респондентов хотели бы получать 30-49 тыс. Четверть участников исследования указали желаемую зарплату от 50 тыс. до 69 тыс. рублей.