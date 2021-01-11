Нацгвардия США получила разрешение задействовать до 15 тыс. военнослужащих во время инаугурации Джо Байдена 20 января

Нацгвардия США получила разрешение задействовать до 15 тыс. своих военнослужащих во время инаугурации Джо Байдена 20 января. Об этом, как пишет Вашингтон пост, сообщил руководитель бюро Нацгвардии генерал Дэниел Хокансон. Он уточнил, что уже сейчас данный момент в американской столице размещены около шести тысяч нацгвардейцев, к выходным их число увеличится до десяти тысяч.