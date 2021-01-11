Избранный президент США Джо Байден сегодня в присутствии прессы получил вторую дозу вакцины от коронавируса

Будущему президенту ввели препарат, разработанный американской компанией «Пфайзер» и германской «Байонтек». Трансляцию из клиники в Ньюарке вели центральные телеканалы. По информации Университета Джонса Хопкинса в США выявлено более 22,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 375 тыс.