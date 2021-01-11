Голосование в Палате представителей по статье об импичменте Дональду Трампу состоится в среду

По сведениям CNN лидер демократического большинства в палате Стени Хойер заявил об этом в ходе телефонного собрания, в котором участвовали и источники телеканала. Ранее был обнародован текст резолюции с единственной статьей импичмента о «подстрекательстве к мятежу». Помимо импичмента, документ запретит Трампу занимать любые выборные должности в будущем.