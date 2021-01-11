Голосование в Палате представителей по статье об импичменте Дональду Трампу состоится в среду

По сведениям CNN лидер демократического большинства в палате Стени Хойер заявил об этом в ходе телефонного собрания, в котором участвовали и источники телеканала. Ранее был обнародован текст резолюции с единственной статьей импичмента о «подстрекательстве к мятежу». Помимо импичмента, документ запретит Трампу занимать любые выборные должности в будущем.
2021-01-11T23:02:37+03:00
2021-01-11T23:02:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 11 января 2021
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