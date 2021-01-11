Экс-командира эсминца «Беспокойный» следствие подозревает в хищении двух бронзовых гребных винтов с этого корабля

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководство управления СК по Балтийскому флоту, сумма ущерба после кражи винтов общей массой 29 тонн составила 39 млн рублей. Эсминец в это время стоял на заводе на конвертации. С 2018 года эсминец «Беспокойный» является музейным объектом, он пришвартован около Крондштадта.
2021-01-11T22:36:36+03:00
2021-01-11T22:36:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:36, 11 января 2021
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