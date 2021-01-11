Запланированная на сегодня отстыковка американского космического грузовика Cargo Dragon от МКС перенесена

Это связано с неблагоприятными погодными условиями в районе приводнения спускаемой капсулы корабля в Атлантике. Как сообщает НАСА, если позволит погода, корабль покинет МКС во вторник и примерно через 11 часов сойдет с орбиты. Cargo Dragon должен доставить на Землю более 2-х тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведённых на станции.