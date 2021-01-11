В период с 16 по 20 января в столицах всех американских штатов и в Вашингтоне планируются вооруженные протесты

Это следует из доклада ФБР, с которым ознакомился телеканал ABC. Протесты, по данным Бюро, готовят ультраправые активисты. Отчет ФБР выпущен 29 декабря прошлого года, за неделю до того, как сторонники президента США Дональда Трампа устроили штурм Капитолия.