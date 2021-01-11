По данным Минобороны, четверо военных погибли, 42 получили травмы в результате ДТП с грузовиком на Новорижском шоссе

По уточненным данным Минобороны, четверо военных погибли, 42 получили травмы в результате ДТП с грузовиком на Новорижском шоссе в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело. Водитель гражданского грузовика, который врезался в военную автоколонну, которая перевозила солдат-срочников, задержан.
2021-01-11T22:34:53+03:00
2021-01-11T22:34:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:34, 11 января 2021
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