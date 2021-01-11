По данным Минобороны, четверо военных погибли, 42 получили травмы в результате ДТП с грузовиком на Новорижском шоссе

По уточненным данным Минобороны, четверо военных погибли, 42 получили травмы в результате ДТП с грузовиком на Новорижском шоссе в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело. Водитель гражданского грузовика, который врезался в военную автоколонну, которая перевозила солдат-срочников, задержан.