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22:34, 11 января 2021

По данным Минобороны, четверо военных погибли, 42 получили травмы в результате ДТП с грузовиком на Новорижском шоссе

По уточненным данным Минобороны, четверо военных погибли, 42 получили травмы в результате ДТП с грузовиком на Новорижском шоссе в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело. Водитель гражданского грузовика, который врезался в военную автоколонну, которая перевозила солдат-срочников, задержан.



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