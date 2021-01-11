Обвиняемый в массовых убийствах Юрий Устименко требует перевести его из эстонской тюрьмы в Россию

Бывшего курсанта Петербургского военно-морского института имени Петра Великого в соседней стране приговорили к пожизненному заключению за убийство шестерых человек.

Юрий Устименко требует от Министерства юстиции Эстонии выдать ему документы для депортации. Он хочет чтобы его, как гражданина России, отправили в российскую тюрьму. Дело в том, что согласно эстонским законам, Устименко сможет ходатайствовать о досрочном освобождении через 30 лет после взятия под стражу, то есть в 2032 году. В случае, если его переведут на родину, то он сможет просить о том же уже на будущий год. Эта кровавая история началась 20 лет назад. Бывший курсант третьего курса Устименко дезертировал из военно-морского института имени Петра Великого. Он нелегально перебрался вплавь через пограничную Нарову в Эстонию. Там в первой половине 2002 года он убил пять человек, затем бежал в Латвию, где убил еще одного. Кроме того, вместе со своими подельниками он совершил несколько дерзких ограблений. Одного из подельников Устименко убил, второй погиб в перестрелке с латвийским полицейским. Затем бывший курсант скрылся в Польше, где его поймали и передали эстонской стороне. В начале двухтысячных годов операцию по поимке Устименко и суд над ним широко освещали не только эстонские, но и европейские СМИ. Новости об этом убийце и сейчас появляются регулярно. В 2018 году он женился на незрячей гражданке России. В начале прошлого года Устименко, вдобавок к пожизненному заключению приговорили к 8 годам лишения свободы по делу о нападении на тюремного охранника.

Решение по требованию Устименко об экстрадиции на родину суд в Эстонии примет через 2 месяца.