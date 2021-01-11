Демократическая партия внесла в Конгресс США резолюцию об импичменте американского президента Дональда Трампа

Это уже второй по счету документ, в котором оппоненты пока еще действующего главы государства пытаются отстранить его от власти.

Демократы пытаются добиться импичмента Трампа двумя путями. Резолюция, которая была внесена сегодня в Палату представителей Конгресса, обвиняет президента США в «подстрекательстве к мятежу». В документе, в частности, высказывания Трампа о массовых фальсификациях на президентских выборах называются «неверными» и спровоцировавшими столкновения на Капитолийском холме. Как ожидается, резолюция будет рассмотрена во вторник.

Вместе с тем Палата представителей уже попыталась рассмотреть другой документ. В нем содержится призыв к вице-президенту Майку Пенсу созвать кабинет министров и объявить об отстранении Трампа на основании 25-й поправки к Конституции США. Она позволяет это сделать, объявив президента недееспособным. Спикер Палаты представителей, демократ Ненси Пелоси ранее говорила, что является сторонницей этого варианта. Однако республиканцы возразили против принятия документа без голосования – вопрос, таким образом, отложен. Тем не менее, американское издание Politico утверждает, что необходимое число голосов инициатива демократов наберет.

В США обнародована резолюция об импичменте Трампа. Это действие логично, но проблему не решит. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» выразил политолог Кирилл Рогов.

Кирилл Рогов добавил, что важным моментом в сложившейся в США политической обстановке является том факт, что Дональда Трампа заблокировали в Твиттере.

Вопрос об импичменте Трампа был поднят демократами после того, как его сторонники ворвались в здание Конгресса, где проходило заседание по утверждению итогов президентских выборов. При этом Трамп уже через неделю должен будет передать полномочия избранному президенту Джо Байдену.