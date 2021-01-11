Телекомпания Эй-би-си сообщила о готовящихся вооруженных акциях протеста во всех американских штатах

Ее источники утверждают, что у ФБР есть сведения что протесты планируются в период с 16 по 20 января, а у Капитолия в Вашингтоне — с 17 по 20 января. 20 января должна состояться инаугурация Джо Байдена. Ни силовые ведомства США, ни американская администрация эти сообщения не комментировали.
2021-01-11T21:34:42+03:00
2021-01-11T21:34:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:34, 11 января 2021
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