По меньшей мере 218 американских конгрессменов-демократов заявили о своей поддержке резолюции об импичменте Трампа

По меньшей мере 218 американских конгрессменов-демократов заявили о своей поддержке резолюции об импичменте Дональда Трампа. Как отмечает издание «Политико», этого числа законодателей достаточно для утверждения документа Палатой представителей Конгресса США.
2021-01-11T21:33:37+03:00
2021-01-11T21:33:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 11 января 2021
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