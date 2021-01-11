Бывший схиигумен Сергий объявил сухую голодовку в СИЗО в знак протеста против своего уголовного преследования

Бывший схиигумен Сергий объявил сухую голодовку в московском СИЗО в знак протеста против своего уголовного преследования. Об этом «Эху Москвы» рассказала член московской ОНК Ева Меркачева.

Бывший священнослужитель отказывается в СИЗО от пищи с 30 декабря, но тогда он объяснял это тем, что соблюдает пост. За это время бывший схиигумен похудел на семь килограммов. Сергия задержали 28 декабря во время штурма Среднеуральского женского монастыря, который он фактически захватил. Весной епархиальный суд отлучил его от церкви. Самого Сергия арестовали по подозрению в нарушении работы религиозного заведения, самоуправстве и склонении к самоубийству.