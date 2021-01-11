Член ОНК Москвы Ева Меркачева: Бывший схимонах Сергий объявил сухую голодовку в СИЗО

Бывший схимонах Сергий (в миру Николай Романов) объявил сухую голодовку в СИЗО-7. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

«Он не ест с 29 декабря, но то была не голодовка, а пост — то есть он официально ее не объявлял, а просто отказался от еды, но при этом пил. А 5 января он написал официальное заявление, в котором сказал, что объявляет голодовку в знак протеста против того, что находится в СИЗО», — рассказала правозащитница.

По ее словам, Сергий держит сухую голодовку, и единственное, что он делает — смазывает рот водой.

Как уточнила Е.Меркачева, Сергий считает чрезмерной избранную в отношении него меру пресечения. «Получается, он протестует против всего судебно-следственного аппарата: против того, что его задержали и поместили в СИЗО. Сергий считает эту меру чрезмерной и нецелесообразной. По его словам, он будет голодать до победного. Что это означает — сказать сложно», — отметила она.

Как добавила Е.Меркачева, члены ОНК предупредили Сергия, что в случае опасности и серьезных проблем со здоровьем его будут кормить принудительно. Правозащитница обратила внимание, что бывший схимонах «резко похудел, в общей сложности сбросив 7 килограмм».