Турция готова приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий

Об этом заявил глава секретариата оборонпрома республики Исмаил Демир. США ранее ввели санкции против турецких чиновников и учреждений, ответственных за покупку российских ракетных комплексов. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.