Турция готова приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий

Об этом заявил глава секретариата оборонпрома республики Исмаил Демир. США ранее ввели санкции против турецких чиновников и учреждений, ответственных за покупку российских ракетных комплексов. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
2021-01-11T20:34:03+03:00
2021-01-11T20:34:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 11 января 2021
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