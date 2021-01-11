В аварии с участием самосвала и колонны военных автобусов в Подмосковье погибли четыре человека, пострадали больше 40

Как сообщил ТАСС вице-губернатор региона Игорь Тресков, пострадавших доставили в больницы, причины ДТП устанавливаются. По предварительной информации, авария произошло из-за того, что водитель грузовика не справился с управлением и врезался в военную автоколонну, перевозящую солдат-срочников.