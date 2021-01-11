В Петербурге временно закончилась запись на вакцинацию от COVID-19

Комитет по здравоохранению признал, что свободных доз вакцины в городе уже нет. Все оставшиеся в поликлиниках 9000 доз распределены. Как сообщает интенрнет-издание Фонтанка, чиновники ждут новую партию вакцины в 20 тысяч доз до 15 января. А до конца января — еще 66 тысяч. В начале декабря губернатор Александр Беглов обещал Петербургу в январе до полумилиона доз вакцины. Затем речь пошла о 300 тысячах доз, а потом планка снизилась до 150.