Демократы представили Конгрессу США резолюцию об отстранении от власти действующего президента США Дональда Трампа

Речь идет о применении вице-президентом Майком Пенсом 25 поправки к конституции, позволяющей немедленно прекратить полномочия Трампа как главы государства. Немедленно рассмотреть вопрос помешали возражения республиканцев. В заседании объявлен перерыв, оно продолжится завтра.
2021-01-11T20:32:18+03:00
2021-01-11T20:32:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 11 января 2021
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