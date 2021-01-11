Демократы представили Конгрессу США резолюцию об отстранении от власти действующего президента США Дональда Трампа

Речь идет о применении вице-президентом Майком Пенсом 25 поправки к конституции, позволяющей немедленно прекратить полномочия Трампа как главы государства. Немедленно рассмотреть вопрос помешали возражения республиканцев. В заседании объявлен перерыв, оно продолжится завтра.