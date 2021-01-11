Варшавский медуниверситет будет оштрафован на 350 тыс. злотых (почти 100 тыс. долларов)

Как заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, специальное расследование показало, что это учреждение вакцинировало от коронавируса знаменитостей и политиков вне очереди. 200 из 450 привитых в университете не были медработниками, которых в стране вакцинируют в первую очередь.