Варшавский медуниверситет будет оштрафован на 350 тыс. злотых (почти 100 тыс. долларов)

Как заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, специальное расследование показало, что это учреждение вакцинировало от коронавируса знаменитостей и политиков вне очереди. 200 из 450 привитых в университете не были медработниками, которых в стране вакцинируют в первую очередь.
2021-01-11T20:04:00+03:00
2021-01-11T20:04:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 11 января 2021
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