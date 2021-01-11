Нью-Йоркская ассоциацией юристов намерена исключить из своих рядов Рудольфа Джулиани — личного адвоката Трампа

Нью-Йоркская ассоциацией юристов намерена исключить из своих рядов Рудольфа Джулиани — личного адвоката действующего президента США Дональда Трампа. Как говорится в заявлении ассоциации, Джулиани «повторял безосновательные утверждения о масштабных фальсификациях» на ноябрьских выборах президента. Кроме того, Ассоциация «получила в последние месяцы сотни жалоб на Джулиани и его попытки поставить по сомнение итоги голосования в интересах Трампа. В организации уже началось внутренне расследование в отношении Джулиани.