Демократы внесли в Конгресс США резолюцию об импичменте Трампа

Демократы внесли в Палату представителей Конгресса резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу воспользоваться 25-ой поправкой к Конституции, чтобы отстранить о власти Дональда Трампа. Однако в связи с возражениями конгрессмена-республиканца резолюции было перенесено на вторник. Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне.