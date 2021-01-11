Уходящая администрация США сегодня вернет Кубу в список спонсоров терроризма

Об этом сообщает агентство Блумберг. По его сведениям, поводом для такого шага назовут то, что на Кубе находятся американцы, скрывающиеся от властей США, а также лица, экстрадиции которых добивается Колумбия. Президент Обама исключил островное государство из этого перечня в 2015 в поисках разрядки отношений.